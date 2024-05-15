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Düzce'de Gençlik Haftası Törenle Kutlandı

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Düzce'de Gençlik Haftası törenle kutlandı. Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, yaptığı konuşmada, geleceğin genç nesiller tarafından inşa edileceğini belirtti. Daha sonra sportif etkinlikler kapsamında meydanda kurulan alanlarda futbol, voleybol, basketbol, bocce, tenis ve satranç müsabakaları yapıldı, el sanatları ve resim sergisi açıldı.

Düzce'de Gençlik Haftası törenle kutlandı.

Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, yaptığı konuşmada, geleceğin genç nesiller tarafından inşa edileceğini belirtti.

Daha sonra sportif etkinlikler kapsamında meydanda kurulan alanlarda futbol, voleybol, basketbol, bocce, tenis ve satranç müsabakaları yapıldı, el sanatları ve resim sergisi açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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