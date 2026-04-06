Haberler

Sahte altınla 560 bin TL dolandırdılar; 4 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de, tarihi eser olduğu belirtilen sahte altınlar karşılığında bir kişiyi 560 bin TL dolandıran 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda çok sayıda sahte altın ve suçta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

DÜZCE'de tarihi eser olduğunu söyledikleri 202 sahte altın karşılığında 560 bin TL'sini aldıkları kişiyi dolandıran 4 şüpheli, jandarma gözaltına alındı.

Manisa'da yaşayan 4 kişi, İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan bir kişi ile telefonla iletişime geçip ellerinde tarihi niteliği olan altınlar olduğunu söyledi. Taraflar, alışveriş için Düzce'de buluştu. Tarihi eser olduğunu düşündüğü 202 sahte altın karşılığında 560 bin TL nakit ödeme yapan kişi, kısa süre sonra dolandırıldığını anladı. Mağdur, durumu jandarmaya bildirdi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla çalışma başlattı. Şüphelilerin geçmiş suç kayıtlarını inceleyen ekipler, dolandırıcılıktan sabıkalarının bulunduğunu tespit etti. Bölgedeki güvenlik kameraları ile telefon trafiğini inceleyen ekipler, şüphelilerin Akçakoca ilçesinde olduğunu belirledi.

Farklı noktalarda saklandıkları tespit edilen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla kaldıkları adreslerde yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonda 149 sahte altın, 51 bin 400 TL nakit para, suçta kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu, 15 GSM hattı, 33 sentetik ecza hapı ile 2 kiralık araç ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

