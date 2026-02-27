Haberler

Köyden kullandığı traktörüne otoyolda ceza kesildi, icralık oldu

Köyden kullandığı traktörüne otoyolda ceza kesildi, icralık oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de çiftçi Nihat Öztürk, iki yıl önce traktörüne yazılan 2750 lira trafik cezasını ödediği halde icra işlemlerinin devam ettiğini ve bu durumun kendisini mağdur ettiğini açıkladı.

DÜZCE'de köyde kullandığı traktörüne iki yıl önce Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2750 lira ceza yazıldığını ve bundan dolayı icralık olduğunu öğrenen çiftçi Nihat Öztürk (60), "Cezayı ödediğim halde icra kalkmadı çok mağdurum" dedi.

Yığılca içesinde çiftçilik yapan Nihat Öztürk, köyde kullandığı 1970 model traktörünü kardeşine satmak için 2 ay önce notere gitti. Öztürk, noter işlemi sırasında 81 AE 104 plakalı traktörüne 2 yıl önce Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2750 lira ceza yazıldığını ve hakkında icra işlemi başlatıldığını öğrenince şaşkınlık yaşadı. Trafik cezasını ödeyen Öztürk, İki aydır traktörün üzerindeki icranın kalkmaması nedeniyle satamadığını söyledi. Traktörünün otoyola çıkmadığı halde ceza yazıldığını savunan Öztürk, "2 yıl önce traktörüme ceza gelmiş bunu iki ay önce noterde öğrendim. Anlayamadığım bu traktör otobana çıkmadığı halde bu ceza nasıl geliyor neye dayanarak geliyor. Noterde durumu öğrendikten sonra cezayı ödedim. Cezayı ödediğim halde icra kalkmadı çok mağdurum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

Bu işaretler hiç hayra alamet değil! Şimdi de İngiltere...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti

Grev dalgası büyüdü, Avrupa ülkesi felç oldu!
Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte 'Kabe'de Hacılar' ilahisini söyledi

Dillerden düşmüyor! Bakan Yumaklı da gençlerle birlikte söyledi