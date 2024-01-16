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Düzce'de Çakar ve Abart Egzoz Kullanan Sürücülere Cezalar Verildi

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Düzce'de polis tarafından yapılan denetimde çakar ve abart egzoz kullanan sürücülere 30 bin TL ceza uygulandı, 10 araç trafikten menedildi.

DÜZCE'de, polisin yaptığı denetimde çakar ve abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden sürücülere 30 bin TL ceza uygulandı, 10 araç trafikten menedildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetim yaptı. Denetim kapsamında çakar kullandığı tespit edilen 3, abart egzoz kullandığı tespit edilen 7 aracın sürücüsüne toplam 30 bin TL para cezası uygulandı. Araçlar da trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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