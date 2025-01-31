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Düzce Cam Düzcespor'da Baba-Oğul Masörlük Geleneği

Düzce Cam Düzcespor'da Baba-Oğul Masörlük Geleneği
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41 yıldır Düzce Cam Düzcespor'da masörlük yapan Muzaffer Günaydın, oğlu Ali Osman Günaydın ile birlikte aynı kulüpte 7 yıldır görev yapıyor. Baba ve oğul, Düzcespor'a olan sevgilerini ve bağlılıklarını paylaşıyor.

Nesine 3. Lig ekiplerinden Düzce Cam Düzcespor'da 41 yıldır masörlük yapan Muzaffer Günaydın ile babasının izinden giden oğlu Ali Osman Günaydın, 7 senedir aynı kulüpte görev yapıyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 1984'te İzmir'de açtığı kursa katılarak masör olan 64 yaşındaki Muzaffer Günaydın, gönül verdiği kırmızı lacivertli takımda çalışmaya başladı.

Mesleğini 41 yıldır sürdüren babasından etkilenen 25 yaşındaki Ali Osman Günaydın da 18 yaşında masörlük eğitimini tamamlayıp kulüpte çalışmaya başladı.

Aynı kulübün çatısı altında 7 yıldır birlikte görev yapan baba oğul, mesleki dayanışma örneği sergiliyor.

"Bayrağı oğluma devredeceğim"

Muzaffer Günaydın, AA muhabirine, mesleğini 41 yıldır severek yaptığını belirterek, "Oğlumla 7 yıldır beraber çalışıyoruz. Bayrağı ona devretmeye hazırlanıyoruz yavaş yavaş. Devredeceğiz de inşallah." dedi.

Günaydın, görev yaptığı süre boyunca kulübün inişlerine ve çıkışlarına şahitlik ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Depremden sonra (1999) amatör lige kadar düştü. 3,5 yıl uğraştık bu liglerde. Tabii lojmanımız, sahamız yok, yemek çıkmadığı zamanlar da oldu. Şimdi son yıllarda Allah'a şükür öyle sıkıntımız yok, lojmanımız, tesisimiz var. Yeme içme, ücret sorunumuz yok. Herkes elinden geleni yapıyor. Düzcespor'un bana ve aileme çok katkısı oldu, edindiğim dostlarımın çoğunu bu takıma borçluyum. Amatör kümedeyken bir başkanımız vardı, vefat etti. Allah rahmet eylesin, bana 'Kardeşim bizim hiç paramız yok, isterseniz bırakabilirsiniz.' dedi. Ama biz Düzcespor'u bırakmaktan yana olmadık. O şekilde devam ettik, 8 ay bedava çalıştık, başkanımıza da hakkımızı helal ettik."

Futbolcularla arasındaki ilişkiden bahseden Günaydın, "Düzcespor ailesine uyduğumuz için, herkesle iyi geçindiğimiz için, herkesin derdiyle ilgilendiğimiz için bana 'baba' diyorlar. Sağ olsunlar iltifat ediyorlar, ben de onları kardeşim, evladım gibi görüyorum. Öyle yol alıp gidiyoruz, çok iyi bir ortamımız var." dedi.

Ali Osman Günaydın da babasının, Düzcespor sevdasını kendisine de aşıladığını belirterek, "Bizde ailece Düzcespor sevdası var. Babam 41 senedir burada, bu sevdaya bizi de dahil etti, bu işi bana aktardı, 7 senedir buradayım. Allah'ın izniyle bu işi komple devralmak ve benden sonraki nesillere aktarmak istiyorum." diye konuştu.

Günaydın, ligde ikinci sırada bulunan takımın, sezonun bu şekilde tamamlanması durumunda play-off'ta üst lige çıkacağına inandığını kaydetti.

Kaptan Abdurrahman Ayanoğlu: "Bu işe her şeyini vermiş"

Takım kaptanı Abdurrahman Ayanoğlu ise Muzaffer Günaydın'ı masör olarak görmediklerini, aralarında farklı bir ilişki olduğunu belirtti.

Günaydın'ın görevini özveriyle yaptığını dile getiren Ayanoğlu, "Bu işe her şeyini vermiş. Kendi aramızda ona 'baba' diyoruz. Bize hep babalık yapıyor. İyi ki onu tanıdık. Kaç senedir bu liglerde oynuyorum, bu seviyede sevebileceğim insanı ilk defa burada tanıdım." ifadelerini kullandı.

Futbolcu Rıdvan Türker, Günaydın'ın oyuncularla yakından ilgilendiğini belirterek, görevini sevgi ve saygıyla sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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