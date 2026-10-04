Düzce Akçakoca'da balıkçılar, 1 günlük aranın ardından palamutla limana döndü

Düzce Akçakoca'da balıkçılar, 1 günlük aranın ardından palamutla limana döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, kuvvetli rüzgar nedeniyle limandan çıkamadıkları günün ardından denize açılarak kasalarca palamut avladı. Avlanan palamutlar, limanda bekleyen araçlara yüklenerek çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderildi.
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, kasalarca palamut avlayarak limana döndü.
İlçede dün kuvvetli rüzgar nedeniyle Akçakoca Limanı'ndan çıkamayan balıkçılar, rüzgarın şiddetini azaltmasının ardından denize açıldı.
Balıkçılar 1 günlük aranın ardından avladıkları çok sayıda palamutu teknelerine çekerek kasalara istifledi.
Gırgır tekneleriyle sırayla limana giren balıkçılar, kasalarca palamudu burada bekleyen araçlara yükleyerek çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderdi.
Kaynak: AA