Samsun'da 353 kilogramlık orkinos 400 liradan satışa sunuldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında yakalanan 353 kilogram ağırlığındaki orkinos, Samsun'da kilogramı 400 liradan satışa sunuldu. Balıkçı Emir Kaan Tunçer, yakalamanın zahmetli olduğunu belirterek, bu büyüklükte bir balığın ilk defa geldiğini söyledi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında avlanan 353 kilogramlık orkinos, Samsun'da kilogramı 400 liradan satışa sunuldu.

Atakum'da bir balıkçının tezgahında satışa sunulan orkinos, görenlerin dikkatini çekti.

Kilogramı 400 liradan satılan orkinos, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla fotoğraflandı.

Balıkçı Emir Kaan Tunçer, AA muhabirine, 353 kilogram ağırlığındaki orkinosu forkliftle 8 kişinin yardımıyla tezgaha indirdiklerini söyledi.

Orkinosun yakalanmasının zahmetli olduğunu vurgulayan Tunçer, "İlk defa bu büyüklükte bir balık geliyor. Çocukların çok ilgisini çekiyor. Yoldan geçen insanlar görünce çok şaşırıyor." dedi.

Müşterilerden Hasan Çalık ise ilk defa bu büyüklükte bir balık gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
