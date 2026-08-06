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Dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

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Dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Geçiş sırasında gemi trafiği çift yönlü durduruldu, gemi vinç kulelerini yatırarak alçaldı ve güvenlik önlemleriyle geçişini sürdürdü. Bu gemi daha önce Mavi Akım Projesi'nde görev yapmıştı.

Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan ve dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi olan Bahama bayraklı "Saipem 7000", Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

198 metre uzunluğundaki gemi, köprülerin altından geçebilmek için tanklarını deniz suyuyla doldurarak alçaldı ve vinç kulelerini yatırdı. Normalde 135 metre olan platformun yüksekliği, geçiş sırasında yaklaşık 57 metreye düşürüldü.

"Saipem 7000", Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler ve kılavuz kaptanlar eşliğinde güvenlik önlemleri altında Boğaz geçişini sürdürdü.

Daha önce Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz taşınan "Mavi Akım Projesi" kapsamında Karadeniz'de görev yapan gemi, yaklaşık 2 bin 150 metre derinlikte boru hattı döşeyerek rekor kırmıştı.

2 bin metreden daha derin sularda boru döşeme kapasitesine sahip olan ve 725 kişiye kadar personel barındırabilen "Saipem 7000", uluslararası denizcilik faaliyetlerini sürdürüyor.

Geminin İstanbul Boğazı'ndan çıkışını tamamlamasının ardından deniz trafiğinin yeniden normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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