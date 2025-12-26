Dünyanın En Uzun Otoyol Tüneli Olan Tianshan Shengli Tüneli Trafiğe Açıldı

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

22,13 kilometre uzunluğundaki dünyanın en uzun otoyol tüneli olan Tianshan Shengli Tüneli, cuma günü resmi olarak trafiğe açıldı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

22,13 kilometre uzunluğundaki dünyanın en uzun otoyol tüneli olan Tianshan Shengli Tüneli, cuma günü resmi olarak trafiğe açıldı.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan ve merkezi Tianshan Dağları'ndan geçen tünel, daha önce birkaç saat süren yolculuğu yalnızca 20 dakikaya indiriyor.

Xinjiang'ın kuzey ve güneyindeki şehir kümelerini birleştiren kritik öneme sahip bir arter olan G0711 Urumqi-Yuli Otoyolu ise tünelin de dahil olduğu güzergahla aynı gün hizmete girdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)