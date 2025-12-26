Haberler

Dünyanın En Uzun Otoyol Tüneli Olan Tianshan Shengli Tüneli Trafiğe Açıldı

Güncelleme:
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan 22,13 kilometre uzunluğundaki Tianshan Shengli Tüneli, resmi olarak trafiğe açıldı. Bu tünel, yolculuk süresini birkaç saatten 20 dakikaya indirmesiyle dikkat çekiyor.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan ve merkezi Tianshan Dağları'ndan geçen tünel, daha önce birkaç saat süren yolculuğu yalnızca 20 dakikaya indiriyor.

Xinjiang'ın kuzey ve güneyindeki şehir kümelerini birleştiren kritik öneme sahip bir arter olan G0711 Urumqi-Yuli Otoyolu ise tünelin de dahil olduğu güzergahla aynı gün hizmete girdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
