Üye Girişi
Haberler

Dünyanın en büyük yatlarından biri olan Flying Fox, Fethiye'ye geldi

Güncelleme:

Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan Flying Fox, Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki yat, Fethiye Limanı'na demirledi. Turistik ilçenin farklı noktalarından da görülebilen yat, büyüklüğü ve gösterişli duruşuyla dikkati çekti. Üzerinde iki helikopter pisti bulunan yatta ayrıca havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları alanları ve sinema salonları yer alıyor. Yatta, biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor. Dünyanın en büyük yatları arasında yer alan Flying Fox'un, yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan "Flying Fox", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki yat, Fethiye Limanı'na demirledi. Turistik ilçenin farklı noktalarından da görülebilen yat, büyüklüğü ve gösterişli duruşuyla dikkati çekti.

Üzerinde iki helikopter pisti bulunan yatta ayrıca havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları alanları ve sinema salonları yer alıyor. Yatta, biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.

Dünyanın en büyük yatları arasında yer alan "Flying Fox"un, yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cayman Adaları Fethiye Muğla Fox Denizcilik Turizm Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Motorine zam var mı? 11 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 11 Şubat Cuma! Kömürspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kömürspor - Vanspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Göztepe maçı nereden izlenir? SİVASSPOR – Ç.RİZESPOR CANLI: Sivasspor – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Sivasspor Ç.Rizespor canlı yayın linki! ADANASPOR – TUZLASPOR CANLI: Adanaspor – Tuzlaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Tuzlaspor canlı yayın linki! Sivasspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - Ç.Rizespor maçı nereden izlenir? Adanaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Aile destek paketi Şubat ayı ödemesi ne zaman? Aile destek ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak? Yılmaz Karakoyunlu kimdir? Yılmaz Karakoyunlu hayatı ve biyografisi! Yılmaz Karakoyunlu öldü mü? Yılmaz Karakoyunlu neden öldü, ölüm sebebi ne? Yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? Anneler günü ne zaman 2024? Bu yıl anneler günü hangi tarihte, ayın kaçında kutlanacak? Berat kandili ne zaman 2024? Berat kandili bu yıl hangi tarihe denk geliyor? Son dakika deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 11 Şubat dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title