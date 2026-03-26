Dünya Ticaret Örgütü 14. Bakanlar Konferansı Kamerun'da başladı
Kamerun'un başkenti Yaounde'de başlayan DTÖ 14. Bakanlar Konferansı'na 166'dan fazla ülke katılıyor. Türkiye, Ticaret Bakanı Ömer Bolat liderliğindeki bir heyetle temsil ediliyor.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14. Bakanlar Konferansı, Kamerun'un başkenti Yaounde'de başladı.
Küresel ticaret sisteminin en üst karar alma platformu niteliğini taşıyan konferansa 166'dan fazla ülkeden ticaret bakanları ve üst düzey yetkililer katılıyor.
Türkiye'yi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, beraberindeki heyetle temsil ediyor.
Bolat'ın konferans kapsamında çeşitli temaslarda bulunması ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
29 Mart'a kadar devam edecek konferansta, bakanlar düzeyinde kapsamlı müzakereler yürütülecek.
Artan jeopolitik gerilimler, savaşlar ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıkların gölgesinde düzenlenen konferansta, küresel ticaretin geleceğine ilişkin kritik başlıklar ele alınacak.
Tarım, gıda güvenliği, e-ticaret ve balıkçılık sübvansiyonları, toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.