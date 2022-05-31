İSTANBUL-DÜNYA SİGARASIZLIK GÜNÜ'NE ÖZEL AÇIKLAMA: HER YIL 7 MİLYONUN ÜZERİNDE İNSAN ÖLÜYOR - Haberler

Dünya Sigarasızlık Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla açıklamalarda bulunan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, dünyada her yıl 7 milyonun üzerinde insanın sigaradan hayatını kaybettiğini söyledi. Sigarının sadece insanlara değil bitkilere de zarar verdiğini vurgulayan Doç. Dr. Aydın, 'Yeni yapılan araştırmaya göre bitki üzerine atılan sigara izmariti, bitkinin büyümesini yüzde 50 engelliyor. Bu korkunç bir şey' dedi.

İnsanlığın gerçek dostları, sigarasızlık günü, sigaraya boykot günü gibi isimlerle toplumu bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, dernek olarak 1998'den beri birçok çalışma yaptıklarını söyledi. TSSD Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, 'Seminerler veriyoruz, paneller veriyoruz, yarışmalar düzeliyoruz, televizyon programlarımız oluyor, okullara gidiyoruz, gençlerle buluşuyoruz. Sigaranın gerçek yüzünü onlara anlatıyoruz. Tabii bunun yanında Türkiye'de sigaraya karşı alınan kararlar, kanunlar da sigarayı azaltmada önemli. Hatta bunlarda dernek olarak bizim de payımız var' açıklamasını yaptı.

'İZMARİT 14 YIL BOYUNCA DOĞADA KALIYOR'

Her geçen gün sigaranın insanlığa, çevreye, topluma ve bitkilere verdiği zararlar konusunda çeşitli araştırmalar yapıldığını ifade eden Doç. Dr. Aydın, 'Mesela bir yerde saksı var. İnsanlar sigarayı içip izmaritini ona atıyor. ya da bir ağacın altına atıyor. Oysaki yeni yapılan araştırmaya göre sigara izmariti, bitkilerin büyümesini yüzde 50 engelliyor. Yani sigara çevreyi de büyük oranda tehdit ediyor. Sigara izmariti, 14 yıla kadar kendini doğada yok etmiyor. O kirliliği, içindeki zehri yaymaya devam ediyor' dedi.

'250 BİN CİVARINDA ÇOCUK ÖLÜYOR'

Sigarada kullanılan filtrenin de tehlike arz ettiğine değinen Doç. Dr. Aydın şunları söyledi:

'Filtreler selülozdan yapılıyor. Yani plastikler. Onların da doğada yok olması çok zor. Yani aslında insanlar sigarayla içine plastik maddeyi de çekerek kendilerine zarar veriyor. Sigara içen hamile kadınların yüzde 25 oranında engelli doğum yaptığı da ortaya koyuldu. Ayrıca dünyada her yıl 7 milyon üzerinde insan sigaradan ölüyor. Yaklaşık 1 milyonunu ise sigara içmediği halde içenler tarafından öldürülüyor. Bunların da yaklaşık 250 bin civarını çocuklar oluşturuyor. Yani anne-babalar katil oluyor. Bu da çok acı.'

'20 MİLYAR DOLAR ÜZERİNDE PARA HARCANIYOR'

Gençlere önerilerde bulunan Doç. Dr. Aydın, 'Ekonomik olarak sigaraya yaklaşık 20 milyar doların üzerinde para harcanıyor. Bu korkunç bir rakam. O parayla altyapı, yol, hastane, okul gibi birçok yararlı kurum yapılabilir. Gençler bunları da düşünüp bu tuzağa düşmesin. Türkiye'de sigaraya karşı seferberlik mücadelesi var. Ülkemizde 30 milyon sigara içicisi varken şimdi 20 milyona düştü. Biz de sigaranın son molekülü yok olana kadar mücadele edeceğiz' şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel