Dünya şampiyonu kick boks antrenörü, ders verdiği salonda çocuklarını büyütüyor

İzmir'de kick boksta dünya şampiyonu olan Yeliz Koblay Tekin, hem annelik hem de antrenörlük yaparak 3 aylık bebeği Arel ve 6 yaşındaki oğlu Arden ile spor salonunu bir aile ortamına dönüştürüyor.

İZMİR'de yaşayan ve kick boksta dünya şampiyonluğu bulunan milli sporcu Yeliz Koblay Tekin (38), antrenör olarak ders verdiği salonda 3 aylık bebeği 'Arel' ve 6 yaşındaki oğlu 'Arden'i büyütüp, derslerine dahil ediyor. Çocuklar sporla büyürken, salon bir aile ortamına dönüşüyor.

Kick boksta dünya şampiyonluğu bulunan milli sporcu Yeliz Koblay Tekin hem annelik hem de antrenörlük görevini aynı salonda bir arada yürütüyor. 6 yaşındaki 'Arden' ve 3 aylık 'Arel' isminde iki çocuğu olan Tekin, hamileyken bile antrenmanlarını aksatmadığını söyledi. Tekin, anne karnından itibaren spora alışan bebeği Arel'i şimdi de derslerine dahil ettiğini söyledi. Spor salonunu adeta bir aile ortamına dönüştüren Tekin, sabahın erken saatlerinden saat 22.00'ye kadar süren eğitimlerde, öğrencilerinin yanı sıra kendi çocuklarıyla da birlikte oluyor.

"Anne ve baba antrenör olunca çocuklar da salonda büyümek durumunda kalıyor" diyen Tekin, "Çocuğum olduktan sonra öğrencilerimi bırakamadım. Salonda hem çocuklarıma bakıyorum hem de öğrencilerime ders vermeye devam ediyorum. Çocuklarımı burada büyütmekten de mutluyum. Çünkü çocukluktan itibaren spor onların hayatında olsun istiyordum. Burada öğrencilerime parkurlarla eğitim verirken çocuklarıma da sayıları, renkleri, yürümeyi, emeklemeyi öğretiyorum" dedi.

'AREL, UYUMADIĞINDA DERSLERİME DAHİL EDİYORUM'

Salonda Arel'in hamak şeklinde bir yatağı olduğunu belirten Yeliz Koblay Tekin, "Arel, uyumadığında derslerime dahil ediyorum. Buradaki öğrencilerim de Arel'i görünce mutlu oluyor ve onlara da bir motive olmuş oluyor. Arel'de artık derslere benim kucağımda eşlik ediyor. Bunu oyun olarak algılayıp, mutlu oluyor. Çocuklarla her daim yakın bir ilişki kuruyordum ancak anne olunca biraz daha duygusal bağ kurmaya başladım. Hem anne hem de antrenör olarak güvenliklerinden, mutlu olmalarına kadar her detaya da dikkat ediyoruz. Bir veli geldiğinde benim çocuklarımın da burada olduğunu ve aile bağını görmeleri de onları memnun ediyor. Şimdi salonda eşim ve öğrencilerimle birlikte tüm çocuklarımla bir aile ortamı kurduk" ifadelerini kullandı.

Çocukları salonda büyütürken telefon ya da TV gibi alışkanlıklardan da uzak durmalarını da sağladığını belirten Tekin, "Sporun fiziksel olduğu kadar onların zihinsel olarak da gelişimine katkı sağladığını gördüm. Kendim de yeniden yarışmalara ve maçlara katılmak için hazırlıklara başladım. Muay thaide hakemlik yaptığım sürede Arel'i yine maçlara götürüyorum. Ben maçtayken de hakem ve antrenör kucağında beni bekleyecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

