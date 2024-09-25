Dünya Kick Boks Şampiyonu Hamza Eren Göksu'dan Emniyet Müdürü'ne Ziyaret
Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Hamza Eren Göksu, Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ı ziyaret etti. Müdür Ay, başarılarından dolayı genç sporcuyu tebrik etti.
Kick Boks Dünya Şampiyonu Hamza Eren Göksu, Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ı makamında ziyaret etti.
Ağustos ayında Macaristan'da gerçekleştirilen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılan milli sporcu, 51 kiloda altın madalya kazandı.
Hamza Eren ve antrenörü Eldar Elizade, Ay'ı ziyaret etti.
Hamza Eren ve antrenörünü tebrik eden Ay, Hamza'nın bundan sonra yapacağı müsabakalarda aynı başarılara imza atacağına inancının tam olduğunu söyledi.