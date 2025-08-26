Dünya Kadın Girişimciler Forumu Moğolistan'da Başladı

ULAN BATOR, 26 Ağustos (Xinhua) -- Dünya Kadın Girişimciler Forumu pazartesi günü Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da başladı. Forum, cinsiyet eşitliğine dayalı ekonomilerin politika düzeyinde desteklenmesi, işbirliğinin güçlendirilmesi, sınır ötesi ortaklıkların ve yatırım fırsatlarının geliştirilmesini hedefliyor.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın himayesinde düzenlenen forum, Moğolistan Dışişleri Bakanlığı ile Moğolistan Ulusal Ticaret Odası tarafından ortaklaşa organize edildi.

Khurelsukh açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kadınların işlerine finansal destek ve yatırım sağlamak yalnızca onların işlerini büyütmelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ailelerin ve yerel toplulukların geçim kaynaklarını iyileştirir, uluslararası ticareti ve ekonomik işbirliğini artırıp geliştirir. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında da önemli bir rol oynar" dedi.

İki gün sürecek etkinlikte, katılımcıların kadın girişimci liderliğinin teşvik edilmesi, kadın işletmelerinde dijital dönüşüm ve inovasyon gibi konuları ele alması bekleniyor.