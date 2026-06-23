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Albüm: 2026 Yaz Davos Forumu Çin'in Dalian Kentinde Başladı

Albüm: 2026 Yaz Davos Forumu Çin'in Dalian Kentinde Başladı
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17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, 90'dan fazla ülkeden 1.700'ü aşkın katılımcıyla Dalian'da başladı. 'Büyük Ölçekte İnovasyon' temasıyla düzenlenen etkinlikte küresel zorluklar ve büyüme fırsatları ele alınıyor.

DALİAN, 23 Haziran (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu'nun Yaz Davos'u olarak da bilinen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde başladı.

25 Haziran'a kadar sürecek olan etkinliğin, küresel zorlukların çözümlerini ve büyüme fırsatlarını keşfetmek üzere 90'dan fazla ülke ve bölgeden 1.700'ü aşkın katılımcıyı bir araya getirmesi bekleniyor.

Bu yıl "Büyük Ölçekte İnovasyon" temasıyla düzenlenen toplantıda, Çin'in ekonomik gidişatının bir sonraki evresi ve teknolojik ilerlemelerin somut ekonomik faydalara dönüştürülmesi gibi konulara da odaklanılıyor.

Kaynak: Xinhua
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