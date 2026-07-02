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Dünya Bankası'ndan Ürdün'e 700 Milyon Dolarlık Kredi Onayı

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Dünya Bankası, Ürdün'ün özel sektörünü canlandırma ve istihdamı artırma çabalarına destek amacıyla 700 milyon dolarlık bir krediyi onayladı. Kredi, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor.

AMMAN, 2 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Bankası, Ürdün'ün özel sektörü canlandırma ve istihdamı artırma çabalarını desteklemek amacıyla 700 milyon ABD doları tutarında bir krediyi onayladığını duyurdu.

Bankadan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Ürdün Büyüme ve Rekabet Gücünü Geliştirme Politikası Finansmanı programının ikinci aşamasını oluşturan kredi, özel sektör yatırımlarını teşvik etmeyi, finansmana erişimi genişletmeyi, istihdam oluşturmayı ve Ürdün'ün yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor.

Açıklamada, zorlu bölgesel koşullara rağmen makroekonomik istikrarını koruyan Ürdün'ün gayrisafi yurtiçi hasılasının 2025'te yüzde 2,8 büyüdüğüne dikkat çekildi.

2024 yılında ülke kredi notunun 20 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez yükseltilmesini sağlayan ülkenin istikrarlı görünümünü de koruduğu ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
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