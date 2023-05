Düğün ve asker eğlencesi bir arada... Öğretmenler el ele verdi, down sendromlu gençlerin hayali gerçek oldu

Konya'da 9 özel öğrenci, öğretmenleri tarafından hazırlanan sembolik düğünle hayallerine kavuştu

KONYA - Konya'da down sendromlu Nefise Yılmaz'ın gelinlik giyme, 8 erkek gencin ise asker gecesi hayali rehabilitasyon merkezindeki öğretmenleri tarafından gerçekleştirildi. Gelinlik giyen Nefise Yılmaz ve Türk bayraklarını omuzlarına alan erkek öğrenciler düğün salonuna gelirken, sembolik düğünde kınalar yakıldı, düğüne katılanlar davul zurna eşliğinde halay çekip eğlendi.

Konya'da yaşayan down sendromlu 30 yaşındaki Nefise Yılmaz'ın gelinlik giyme hayali ile 8 erkek gencin asker gecesi hayalleri öğretmenleri tarafından gerçekleştirildi. Meram ilçesinde yapılan düğün merasimi öncesi genç kız kuaföre gidip saçlarını yaptırdı. Baba evinden alınan kız, düğün salonuna getirildi. Davetlilerin arasına gelen down sendromlu gençler herkesi duygulandırdı. Öğrencilerden 30 yaşındaki Nefise Yılmaz babası ile dans ettikten sonra, Nefise Yılmaz'ın kınası yakıldığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra sembolik düğünde 8 gencin asker gecesi kınaları yakıldı. 9 down sendromlu genç, kendileri için hazırlanan organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

"İfade edilmez yaşanır sadece"

Down sendrolu Nefise Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz (58), "Bugün onun mutluluğu değil, benim mutluluğum. Rabbimin bize bir hediyesi, söyleyecek bir şey yok. Gerçekten ben duygulu anlar yaşadım ve halen de öyleyim. İfade edilmez yaşanır sadece. Ben bunu yaşadım bir gerçekmiş gibi yaşadım. Gerçekten harika güzel bir etkinlik oldu" dedi.

"Nefise, down sendrolu bir kız, yıllardır kurduğu bir hayal gelin olmak"

Öğrencilerin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi müdürü ve öğretmeni Fatma Cingöz, "Nefise, down sendrolu bir kız, yıllardır kurduğu bir hayal gelin olmak. Bu benim aklımdaydı ve kurumdaki arkadaşlarla istişare yaptık. Erkek öğrencilerimiz için düzenlediğimiz çetnevir ile bunu da gerçekleştirmek istedik. Ama tabii öncesinde psikolog ve pedolog eşliğinde yapılan bir etkinlik ilerisi de düşünülerek atılan bir adım. Nefise'nin gelinlik giymesi bizim için de çok iyi oldu. Bizim mutluluğumuza mutluluk kattı. Ben Nefise'nin yanındayım. Nefise'nin tüm duygularına ortak oldum. Bizim için büyük bir mutluluk oldu. Bu mutluluğu ben nasıl anlatacağımı bilmiyorum kelimelere sığacak bir şey değil" dedi.