Dublin'de Fener Gösterisi

DUBLIN, 29 Ekim (Xinhua) -- İnsanlar İrlanda'nın başkenti Dublin'de yer alan Dublin Hayvanat Bahçesi'ndeki bir fener gösterisini ziyaret ediyor, 28 Ekim 2022. Dublin Hayvanat Bahçesi'nde Cuma gecesi biyolojik çeşitlilik temalı bir fener gösterisi halkın ziyaretine açıldı. Hayvanat Bahçesi tarafından yapılan açıklamada, gösteride sergilenen tüm enstalasyonların, Çin'in güneybatısındaki Sichuan Eyaletindeki Zigong şehrinden bir fener şirketi tarafından yapıldığını ve etkinliğin 9 Ocak 2023'e kadar süreceği belirtildi. (Fotoğraf: Liu Yanyan/Xinhua).