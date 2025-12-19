Haberler

DSÖ: Küresel olarak her 8 kişiden biri göç nedeniyle hareket halinde

Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde her 8 kişiden birinin göçmen olduğunu belirterek, düzensiz göçmenlerin sağlık hizmetlerine dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde her 8 kişiden birinin göç nedeniyle hareket halinde olduğunu belirterek, düzensiz göçmenler ve mültecileri sağlık hizmetlerine dahil etmenin önemini vurguladı.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Yaklaşık 1 milyar insan, küresel olarak her 8 kişiden biri hareket halinde." ifadesini kullanan Ghebreyesus, düzensiz göçmenleri ve mültecileri sağlık hizmetlerine dahil etmenin, bir hak olmanın yanı sıra ekonomiler ile toplumların dayanıklılığına ve kapsayıcı büyümeye yapılan bir yatırım olduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, düzensiz göçmenleri kapsayan ve farklı kültürlere saygı duyan sağlık sistemlerinin, evrensel sağlık güvencesine ulaşmak için elzem olduğuna işaret etti.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Hükümetleri, göçmen ve yerinden edilmiş nüfusun sağlığını korumaya ve ihtiyaçlarını karşılayan sağlık sistemlerine yatırım yapmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
