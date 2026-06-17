DSİ Bölge Müdürü Açıkgöz, Altıyaka Göleti'nde incelemelerde bulundu

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz, yapımı süren Altıyaka Göleti'nde incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Açıkgöz ve beraberindeki teknik ekip Keban ilçesi Altıyaka köyü kırsalındaki inşaat sahasına geldi.

Açıkgöz, Altıyaka Göleti'ndeki mevcut durum ve ilerleme sürecine ilişkin yetkililerinden bilgi aldı.