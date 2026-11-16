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DSİ, Kura Nehri'nde Ardahan köprüsü bölgesindeki taşkın çalışmalarını tamamladı

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DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, Kura Nehri'nde taşkın riskini azaltmak için yürütülen temizlik ve yatak düzenleme çalışmalarını tamamladı. Ardahan köprüsü bölgesinde su akışını engelleyen birikintiler temizlenerek tarım arazileri ve yerleşim yerlerinin taşkınlardan korunması hedeflendi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü, Kura Nehri'nde taşkın riskinin azaltılması amacıyla yürütülen temizlik ve yatak düzenleme çalışmalarını tamamladı.

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Ardahan 243. Şube Müdürlüğünce nehrin tarihi Ardahan köprüsü bölgesinde iş makineleriyle çalışma yapıldı.

Ekipler, nehir yatağında suyun akışını engelleyen birikintileri temizleyip, yatak düzenlemesi gerçekleştirdi.

Çalışmalarla, suyun akışının düzenlenmesi, tarım arazileri ile yerleşim yerlerinin olası taşkınlardan korunması hedeflendi.

Kaynak: AA
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