Drift atan sürücüye 21 bin lira ceza

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde drift yapan sürücüye 21 bin 729 lira ceza kesildi. İlçeye bağlı İstiklal Mahallesinde bir araç drift yaparken vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceledikten sonra sürücü G.Y.'yi yakaladı. Sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten 21 bin 729 lira ceza kesildi ve sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçunu düzenleyen 179. maddesinden de adli işlem yapıldı.