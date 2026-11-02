Dr. Elif Güneş, Ürdün Gençlik Bakanı ile Amman'da gençlik ve spor işbirliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gençlik ve Spor Bakanlığı Psikososyal Destek Hizmetleri heyeti, Ürdün Gençlik Bakanı Raid Sami Advan ile iki ülke arasındaki gençlik ve spor alanındaki işbirliğini görüştü.

Psikososyal Destek Hizmetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Elif Güneş, Ürdün'ün başkenti Amman'da Advan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Ürdün arasında gençlik ve spor alanındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve deneyim paylaşımının artırılması konuları ele alındı.

Ayrıca akademik, sportif ve kültürel programların yaygınlaştırılması, gençlerin becerilerinin geliştirilmesi ve toplumsal hayata katılımlarının desteklenmesine yönelik fırsatlar da değerlendirildi.

Kaynak: AA