Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dr. Ahmet Geçer, TOÇ BİR-SEN Samsun Şubesi başkanlığına yeniden seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dr. Ahmet Geçer, TOÇ BİR-SEN Samsun Şubesi başkanlığına yeniden seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOÇ BİR-SEN Samsun Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu'nda Dr. Ahmet Geçer yeniden şube başkanlığına seçildi. Geçer, yeni dönemde çalışan haklarını savunmayı ve genç çalışanların sendikal faaliyetlere daha aktif katılımını hedeflediklerini belirtti.

Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Samsun Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu'nda Dr. Ahmet Geçer, yeniden başkanlığa seçildi.

TOÇ BİR-SEN Samsun Şubesinden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen genel kurulda çalışanların hak ve menfaatlerinin korunması, sendikal dayanışmanın güçlendirilmesi ve teşkilatın yeni dönem hedefleri ele alındı.

Genel kurulda üyelerin desteğini alan Geçer, yeniden şube başkanlığına getirildi.

Yeni dönemde genç çalışanların sendikal faaliyetlere daha aktif katılımının sağlanması, gençliğin dinamizmi ile tecrübeli çalışanların birikiminin bir araya getirilmesinin hedeflendiğini belirten Geçer, çalışanların haklarını savunmayı, üyeler arasındaki dayanışmayı artırmayı ve ortak akıl anlayışıyla sendikal çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu

Altınbaş ailesine büyük operasyon! Mal varlıkları donduruldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahvehanede rastgele açılan ateş veterineri hayattan kopardı

“Tesadüfen hayattayız” dedirten ölüm!
Altın fiyatlarında işler tersine döndü! Gözler Fed’in faiz kararında

Altın yatırımcısının keyfini kaçıran gelişme! Üst üste 4. gün
30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi

30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!

Herkes şaşkın! Fener’i yaktı, ödülü kaptı
Sağanakta bastonuyla mazgalı açmıştı! Vali Usta'dan Remziye Kurşun'a anlamlı ziyaret

Bastonuyla yaptığı hareket valiyi kapısına getirdi
Zeynep Çamcı anne oldu! Oğluna Can adını verdi

Zeynep Çamcı anne oldu! Bakın oğluna hangi ismi verdi
A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi

A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen'in ekibi