Dr. Ahmet Geçer, TOÇ BİR-SEN Samsun Şubesi başkanlığına yeniden seçildi

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Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Samsun Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu'nda Dr. Ahmet Geçer, yeniden başkanlığa seçildi.

TOÇ BİR-SEN Samsun Şubesinden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen genel kurulda çalışanların hak ve menfaatlerinin korunması, sendikal dayanışmanın güçlendirilmesi ve teşkilatın yeni dönem hedefleri ele alındı.

Genel kurulda üyelerin desteğini alan Geçer, yeniden şube başkanlığına getirildi.

Yeni dönemde genç çalışanların sendikal faaliyetlere daha aktif katılımının sağlanması, gençliğin dinamizmi ile tecrübeli çalışanların birikiminin bir araya getirilmesinin hedeflendiğini belirten Geçer, çalışanların haklarını savunmayı, üyeler arasındaki dayanışmayı artırmayı ve ortak akıl anlayışıyla sendikal çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA