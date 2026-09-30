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DP Genel Başkanı Uysal, DDK'nın fon incelemesinde Borsa İstanbul yönetimini eleştirdi

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DP Genel Başkanı Uysal, DDK'nın fon incelemesinde Borsa İstanbul yönetimini eleştirdi
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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DDK'nın fon krizine ilişkin incelemesinde Borsa İstanbul yönetiminde olan DDK Başkanı'nın nasıl hesap soracağını sordu. Uysal, net soruşturma amacı olmadığını savunarak Borsa İstanbul ve ilgili yönetimlerin görevden alınması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Devlet Denetleme Kurulu'nun fon krizine ilişkin inceleme başlatmasıyla ilgili, "Hesap vermesi gereken, bu vurgun yapılırken Borsa İstanbul'un yönetiminde olan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı nasıl hesap soracak? Buradan bile esaslı bir süreç işlemeyeceği, zamana yayılarak gırtlağına kadar bu skandalın içine batmış AKP iktidarını sıyırmaya çalışacakları açık" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından, şunları kaydetti:

"Şair Eşref'in tabiriyle AKP iktidarınının 'suları hariç heryerleri akıyor!' Güya Devlet Denetleme Kurulu'na fon skandalı ile ilgili görev verilmiş!!! Hesap vermesi gereken bu vurgun yapılırken Borsa İstanbul'un yönetiminde olan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı nasıl hesap soracak !!! Buradan bile esaslı bir süreç işlemeyeceği, zamana yayılarak gırtlağına kadar bu skandalın içine batmış AKP iktidarını sıyırmaya çalışacakları açık!!!

'Her kim varsa' diye cümleler kurulmuşsa da çok net bir soruşturma amacı yok çünkü yolsuzluk, usulsüzlük piramidi, zinciri var, akıllarınca sadece Fatma Betül Sayan Kaya ile bu skandalı kapatma niyetindeler!!! Büyük lafların gereğini yapma niyeti olan bir iktidar, bu vurguna izin veren, göz yuman, bilgi sızdıran Borsa İstanbul, SPK, BDDK, oğulları/damatları içinde olan Maliye Bakan Yardımcısı dahil tüm yönetimleri görevden almakla başlardı."

Kaynak: ANKA
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