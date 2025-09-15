Dozer Satışı İhaneti: Mehmet Arıkan Dolandırıldı

MUĞLA'da yaşayan Mehmet Arıkan, internet üzerinden satışa çıkardığı dozer için Adana'dan gelen Ş.Ö. ve akrabalarıyla anlaştı. Çekin ödeme gününe kadar dozerin Arıkan'ın himayesinde kullanılmasına karar verildi. Yolda pazarlıklar bozulunca Ş.Ö. ve arkadaşlarının dozeri çaldığını iddia eden Arıkan, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Muğla'da yaşayan Mehmet Arıkan, sahibi olduğu dozeri, geçen hafta internette satışa çıkardı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Ş.Ö., ilanı görüp Arıkan ile iletişime geçti. Arıkan, dozerin görülmesi ve pazarlığın tamamlanması için Ş.Ö.'yü Muğla'ya davet etti. 6 Eylül'de Muğla'ya gelen Ş.Ö., yanında akrabaları K.E. ve B.K. ile Arıkan'la bir kafede buluştu. Yapılan görüşmeler sonucunda iş makinesinin satışı için 4 milyon 250 bin TL'ye anlaşmaya varıldı. Ş.Ö. ödemenin büyük kısmını çek ile yapılmasını istedi. Ş.Ö., Arıkan'a 500 bin TL'sini elden nakit teslim etmek koşuluyla 3 milyon 750 bin TL değerinde çek imzaladı. Arıkan, Ş.Ö.'den 100 bin TL kapora aldı. Çekin ödeme tarihine kadar dozerini başka bir işte kullanmak isteyen Arıkan, Ş.Ö. ve arkadaşlarıyla birlikte dozeri TIR'a yükleyerek Hatay'ın Antakya ilçesine doğru yola çıktı.

Yolculuk sırasında Mersin'de konaklamak için otel tutan Mehmet Arıkan, Ş.Ö. ve arkadaşlarının dozerin devrini ısrarla kendi üzerlerine geçirilmesini istemesi üzerine anlaşma bozuldu. Arıkan, dozerini geri alıp Muğla'ya dönmek istedi. Ş.Ö.'yü arayan Mehmet Arıkan, iş makinesinin Konya'da olduğunu öğrendi. Konya'ya giden Arıkan, kendisine gönderilen konumda iş makinesini göremeyince Adana'daki adreslerine gitti ancak burada da kimseyi bulamadı. Mehmet Arıkan, dolandırıldığını anlayınca Muğla'ya dönüp, çekleri kontrol ettirdi. Çeklerin sahte olduğunu ve kendi adına kayıtlı dozerin sosyal medyada düşük fiyata satışa çıkarıldığını öğrenen Arıkan, Ş.Ö. ile akrabaları K.E. ve B.K. ile çekte imzası bulunan E.D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Arıkan, aracının devrinin kendisinde olduğunu belirterek, "Dozerimin parçalanmadan ve başkalarına ucuza satılmadan acilen bulunması için tüm yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: ADANA,