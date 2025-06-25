Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nın Başarısı Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Gençlik Kolları, Avrupa ikincisi Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ile bir basketbol maçı gerçekleştirerek başarılarını kutladı. Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, özel sporcuların azim ve takım ruhuyla elde ettikleri başarıyı vurguladı.

Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı ile Avrupa ikincisi Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, basketbol maçı yaptı.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, maçta, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de yer aldı.

Maçın ardından Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ikincilik kutlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbiş, Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nın, Avrupa'da elde ettiği gurur verici başarıyla herkesi sevince boğduğunu belirtti.

Bu büyük başarının sadece sportif zafer değil, azmin, inancın ve takım ruhunun da en güzel örneği olduğunu vurgulayan İbiş, şunları kaydetti:

"Bizler de AK Parti Gençlik Kolları olarak bu kıymetli başarıyı kutlamak ve özel sporcularımızın sevincine ortak olmak adına onların yanındaydık. Birlikte geçirdiğimiz her an, bizler için unutulmaz bir mutluluk ve ilham kaynağı oldu. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve destek veren herkesi gönülden tebrik ediyoruz. Her zaman olduğu gibi sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti iddiası! Oğlundan açıklama var

Ünlü spiker hayatını kaybetti iddiası! Oğlundan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif

En Nesyri için rekor teklif! Ali Koç parayı koyacak yer bulamayacak
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü

Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü! Bir anda fenalaştı
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.