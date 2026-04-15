Down sendromlu Berke, tekvandoda Türkiye ve dünya dereceleri istiyor

Güncelleme:
SAMSUN'un Bafra ilçesinde yaşayan Down sendromlu Berke Kadir Güler (13), ilçedeki Gençlik ve Spor Merkezi'nde tekvando antrenmanlarına giderek ilerleyen yıllarda şampiyonalarda derece elde etmek istiyor.

Bafra ilçesinde yaşayan Down sendromlu Berke Kadir Güler, arkadaşı ile birlikte tekvando izlemek için gittiği spor salonunda bu spora ilgi duydu. Güler, antrenörlerin yönlendirmesi ile tekvandoya başladı. Yaklaşık 2 yıldır Bafra Hüseyin Kurumahmutoğlu Gençlik Merkezi'nde antrenmanlarına devam eden Berke Kadir Güler, ilerleyen yıllarda şampiyonalara katılıp, başarılar sağlamak istiyor. Berke'nin bu süreçte birçok gelişim sağladığını belirten antrenörü Yavuz Nacak, "İlk geldiğinde daha sakin, etrafını gözlemleyen bir çocuktu. Zamanla sporla birlikte kuvveti arttı, dayanıklılığı gelişti, becerileri ilerledi. Özellikle yön bulma duygusunda ciddi gelişim sağladı. Burada daha fazla sosyalleşti ve arkadaşlar edindi. Tekvando sporunu sevdi" diye konuştu.

'SADECE TEKVANDO İLE SINIRLI KALMADIK'

Berke Kadir Güler'i daha fazla geliştirerek önemli başarılar elde etmek istediklerini belirten Nacak, "Bizim normal öğrencilerimizin yanında özel öğrencilerimiz de var. Onlara kesinlikle engelli demiyoruz, özel öğrencilerimiz diyoruz. Çünkü onlar da Türk vatandaşı olduğu için spor yapmaya hakları var. Bunlardan biri de Down sendromlu öğrencimiz Berke Kadir Güler. Buraya ilk başladığımda bir arkadaşının vesilesiyle izlemek amacıyla geldi. Daha sonra bizi ve buradaki arkadaşlarını sevdi, tekvandoya ilgi duydu. Biz de bu ilgisini fark ettik, yakınlarıyla görüştük ve salonda antrenmanlara başladık. Sadece tekvando ile sınırlı kalmadık, zaman zaman farklı oyunlar da oynuyoruz. Bu süreçte yalnızca tekvando değil, farklı branşlarda da motor özelliklerinin geliştiğini ve sporu sevdiğini görüyoruz. Yaklaşık 2 yıldır bizimle birlikte. Şu anda da çalışmalarımız devam ediyor. İleride Allah izin verirse, özel sporcular kategorisinde önce Türkiye'de ardından dünyada daha üst seviyelere yükselmeyi hedefliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ – Emre ŞAHİNOL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
