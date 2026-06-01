Doruk Maden İşçilerinin Beypazarı'nda Bekleyişi Sürüyor... İşçiler, Perşembe Günü Yıldızlar Holding Önünde Toplanacak

(ANKARA) - Doruk Madencilik işçileri, 28 Nisan'da verilen taahhütlerin yerine getirilmemesini protesto etmek için Ankara'ya yürürken Beypazarı'nda durduruldu. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, ücretler işçilerin hesaplarına yatırılana kadar mücadelenin süreceğini belirterek, işçilerin perşembe saat 12.00'de Yıldızlar Holding önünde toplanacağını açıkladı.

Doruk Madencilik işçileri, 28 Nisan'da hükümet temsilcileri, şirket yöneticileri ve işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda verilen taahhütlerin yerine getirilmemesini protesto etmek için Ankara'ya gelmeye çalışırken, emniyet görevlilerince Beypazarı ilçesinde geçişlerine izin verilmemesi üzerine bekleyişlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantının ardından işçilerle değerlendirme yapan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, açıklama yaptı.

İşçilerin yaşadıkları sorunları anlattıklarını, patronun verdiği sözleri yerine getirmediğini ve işçilerin mağdur olduğunu ifade eden Çakır, "Görüyorum ki şu anda da yüz işçinin önünde bin polis var. Bu işçiler bunu hak etmiyor ama bir patrona kimse söz geçiremiyor. Bugün de gördüm ki patrona söz geçmiyor. Patron bize üç bakan öncülüğünde paraların hepsinin ödeneceğini söylemişti. Haziranın biri ödenmedi" diye konuştu.

"HAZİRAN SONUNA KADAR PARA YATACAK" DEMİŞLER

Sendika Başkanı Gökay Çakır, İçişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantıya ilişkin, iş yeri yetkililerinin kendilerine paraların ödeneceğini söylediğini, Bakanlıkta ise bu sürenin haziran sonuna kadar süreceğinin ifade edildiğini belirtti. Bakanlık yetkililerinin, "Bir ay içinde bu para yatacak" dediğini aktaran Çakır, "Biz bunu dinlemiyoruz, bu sözleri de kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çakır, işçilerin ücretleri hesaplarına yatırılana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini, perşembe günü saat 12'de Yıldızlar Holding önünde toplanacaklarını ve herkesi dayanışmaya çağırdıklarını söyledi.

