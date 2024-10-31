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Dörtyol'da Gençlik Merkezi'nden İlkokul Ziyareti

Dörtyol'da Gençlik Merkezi'nden İlkokul Ziyareti
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Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri, 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında Ziya Gökalp İlkokulu'nu ziyaret ederek, ilkokul öğrencileriyle buluştu. Etkinlikte müzik eşliğinde eğlenceli anlar geçirildi.

Dörtyol ilçesinde, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri, ilkokul öğrencileriyle buluştu.

Merkezin gençlik liderleri ile gönüllüler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Ziya Gökalp İlkokulu'nu ziyaret etti.

Etkinlikte, katılımcılar sohbet ettikleri öğrencilerle müzik eşliğinde eğlendi, oyunlar oynadı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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