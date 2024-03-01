Dörtyol'da Gençlik Liderleri İlkokul Öğrencileriyle Buluştu
Dörtyol ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında gençlik liderleri ilkokul öğrencileriyle buluştu. Fevzi Çakmak İlkokulu'nda gerçekleşen etkinlikte, gençlik liderleri öğrencilerle müzik eşliğinde eğlendi. Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mustafa Selçuk Kayhan, proje kapsamında ilçedeki okulları ziyaret ederek çocuklarla güzel vakit geçirdiklerini belirtti.
Dörtyol ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında gençlik liderleri ilkokul öğrencileriyle buluştu.
Fevzi Çakmak İlkokulu'nda gerçekleşen etkinlikte, gençlik liderleri öğrencilerle müzik eşliğinde eğlendi.
Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mustafa Selçuk Kayhan, proje kapsamında ilçedeki okulları ziyaret ederek çocuklarla güzel vakit geçirdiklerini belirtti.