Dörtyol'da 1620 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir araçta 1620 makaron ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1620 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 1620 makaron ele geçirildi, sürücü A.A. gözaltına alındı.