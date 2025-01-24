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Donmuş Çıldır Gölü'nde Arazi Aracı ile Gezinti

Donmuş Çıldır Gölü'nde Arazi Aracı ile Gezinti
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Kars-Ardahan sınırında bulunan buzla kaplı Çıldır Gölü'nde, sürücü Gencay Koçak arazi aracıyla gezinti yaptı. Buz kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı gölde, Koçak hem gezinti yaptı hem de drift yaptı.

Kars-Ardahan sınırında bulunan buzla kaplı Çıldır Gölü'ne arazi aracıyla çıkan sürücü, yüzeyi donmuş göl üzerinde gezinti yaptı.

Dondurucu soğukların etkisiyle Akçakale köyü bölgesinde göl üzerindeki buz kalınlığı 40 santimetreye yaklaştı.

Bölgeye gelen bir ziyaretçi olarak gelen Gencay Koçak, arazi aracıyla donan göl üzerinde gezinti yaptı.

Buz üzerinde bir süre drift de yapan sürücüyü, çevredeki diğer ziyaretçiler ilgiyle izledi.

Sürücü Gencay Koçak, AA muhabirine, ilk kez aracıyla buzla kaplı göl üstüne çıktığını söyledi.

Buz kalınlığı ve sertliğinin risk taşımadığını, bu nedenle buz üstüne rahatlıkla çıktığını ifade eden Koçak, "Çıldır Gölü üzerine araçla çıkmak güzel bir duygu. İlk defa deniyorum." dedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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