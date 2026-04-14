Gaziantep merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 58 şüpheli yakalandı

Gaziantep merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, yurt dışından sahte siteler aracılığıyla yaklaşık 40 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 58 zanlı gözaltına alındı. Operasyon, 11 ilde gerçekleştirildi ve çok sayıda delil ele geçirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt dışından oluşturulan sahte siteler üzerinden, ürün satışı vaadiyle örgütlü şekilde yaklaşık 40 milyon liralık dolandırıcılık olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 77 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 47 cep telefonu, 31 SIM kart, 3 hard disk, 3 flash bellek, 2 tablet, 2 bilgisayar, 1 tüfek ve başkasına ait 2 kimlik kartı ile 40 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda, 12'si cezaevinde olmak üzere gözaltına alınan 58 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
