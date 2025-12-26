İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
İzmir merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Ekipler, vatandaşları 30 milyon lira dolandırdıklarını tespit etti.
İzmir merkezli İstanbul, Çanakkale, Kocaeli ve Düzce'de eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, vatandaşları arayarak hesaplarında şüpheli işlem bulunduğu ve adlarına kredi çekildiği yönünde yanıltıcı beyanlarda bulundukları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmir, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli ve Düzce'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Ekiplerce gözaltına alınan 7 şüpheliden biri serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan, şüphelilerin bu yöntemle çok sayıda vatandaşı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.