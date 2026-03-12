İzmir'de 'ücret iadesi' vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon: 3 gözaltı

AYDIN merkezli olarak 'ücret iadesi' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik İzmir'in iki ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 122 milyon TL'lik işlem hacmi ortaya çıkan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık olaylarının tespit edilmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; şüphelilerin ülke genelinde işletmeleri arayarak 'sözde ücret iadesi' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, 2020-2026 yılları arasında şüphelilerin banka hesaplarında 122 milyon 6 bin 786 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda İzmir'in Bayraklı ve Balçova ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu ile dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen banka kartlarına el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.C.A. çıkardığı mahkemece tutuklanırken, A.T. ve S.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

