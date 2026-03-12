Haberler

İzmir'de 'ücret iadesi' vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon: 3 gözaltı

İzmir'de 'ücret iadesi' vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon: 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın merkezli dolandırıcılık şebekesine yönelik İzmir'de düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin 'ücret iadesi' vaadiyle 122 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

AYDIN merkezli olarak 'ücret iadesi' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik İzmir'in iki ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 122 milyon TL'lik işlem hacmi ortaya çıkan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık olaylarının tespit edilmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; şüphelilerin ülke genelinde işletmeleri arayarak 'sözde ücret iadesi' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, 2020-2026 yılları arasında şüphelilerin banka hesaplarında 122 milyon 6 bin 786 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda İzmir'in Bayraklı ve Balçova ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu ile dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen banka kartlarına el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.C.A. çıkardığı mahkemece tutuklanırken, A.T. ve S.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti

ABD'nin o saldırısını unutamıyor! İlk açıklamasında "intikam" yemini
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı

ABD, İran'da en çok buna güveniyordu! Alevlere teslim oldu
Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı

Eski bakana ait akaryakıt istasyonu, savaş alanına döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Liverpool taraftarının İstanbul paylaşımı sitem ettirdi: Sanırım gut hastalığına yakalandım

İstanbul'un tadını yine onlar çıkardı
Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!

Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!
Süper Lig ateşini yaktılar! Çorum FK'den 90+4'te hayati bir 3 puan

Süper Lig ateşini yaktılar! 90+4'te hayati bir 3 puan
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Liverpool taraftarının İstanbul paylaşımı sitem ettirdi: Sanırım gut hastalığına yakalandım

İstanbul'un tadını yine onlar çıkardı
Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not