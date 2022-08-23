Dokuz Eylül Üniversitesi'nde kayıt heyecanı başladı

DOKUZ Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) kayıt heyecanı başladı. Aileleri ile kayıt işlemlerini sorunsuz şekilde tamamlayan gençlerin mutluluğunu paylaştıklarını dile getiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Emek ve özveri göstererek büyük ailemizin ferdi olma ayrılacağına sahip olan öğrencilerimizin heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Yeni mensuplarımızın dinamizmi ve gayreti ile kurumsal hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) -2022 sonuçlarına göre; DEÜ'ye yerleşen öğrencilerin kayıt heyecanı başladı. DEÜ ailesine katılan yeni öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren belgeleriyle birlikte yerleştikleri bölümlere başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Üniversitenin İzmir genelinde bulunan yerleşkelerindeki stantlarında kayıt işlemlerini hızlı ve sorunsuzca tamamlayan öğrenciler, kariyer yolculuklarına ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşarken; kendilerine dağıtılan Öğrenci El Kitabı sayesinde de kurum hakkında bilgi sahibi oldu. Üniversitelerine yeni katılan mensuplar sebebiyle heyecanı ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Emek ve özveri göstererek büyük ailemizin ferdi olma ayrılacağına sahip olan öğrencilerimizin heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Yeni mensuplarımızın dinamizmi ve gayreti ile kurumsal hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Öğrencilerimiz, kariyerlerini zirveye taşımak adına ilk ve en doğru adımı attılar. Biz de Araştırma Üniversitesi olarak, onlara nitelikli öğrenim ve araştırma faaliyetlerine katılma imkanı sunacağız. Böylece hem mesleklerini öğrenecekler hem de akademik bilgi ve tecrübe edinecekler" dedi.

DEÜ'ye e-Devlet üzerinden yapılan kayıtlar da başladı. DEÜ'ye ilk kayıt, 21 Ağustos'u 22 Ağustos'a bağlayan gece 00.01'de gerçekleşti. İlk bir saat içerisinde 150'ye yakın öğrenci e-Devlet üzerinden DEÜ ailesine katıldı. DEÜ'ye e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen kayıtlar, 24 Ağustos'ta, doğrudan başvurular ise 26 Ağustos günü mesai bitiminde sona erecek. Akademisyenler, idari personel ve gönüllü öğrenciler, kayıt süresi boyunca DEÜ'ye katılan gençlere ve ailelerine yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirecek. DEÜ, YKS-2022 sonuçlarına göre öğrencilerin ilk tercih ettiği üniversiteler arasında yer aldı. Yüzde 99'u aşan doluluk oranıyla yeni öğrencilerini ağırlayan DEÜ'ye bu sene 11 bin 689 öğrenci yerleşti.