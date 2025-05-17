Doktorun Tavsiyesiyle Arıcılığa Başladı, 2 Ton Bal Üretiyor

Doktorun Tavsiyesiyle Arıcılığa Başladı, 2 Ton Bal Üretiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te Mehmet Uçar, astım hastası annesine doktorun bal yemesini önermesinin ardından başladığı arıcılıkla yıllık 2 ton bal üretip Türkiye'nin her yerine bal gönderiyor.

Doktorun annesine bal tavsiyesi hayatını değiştirdi

2 arıyla başladı, 2 ton bala ulaştı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan Mehmet Uçar astım hastası olan annesine doktorların bal yemesi tavsiyesi sonrası 2 arıyla başladığı arıcılık mesleğine yıllık 2 ton bal üretimine ulaştı.

Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Uçar, 1997 yılında astım hastası olan annesini doktora götürdü. Doktorun bal ye tavsiyesi üzerine Uçar, çevre illerden bal almaya başladı. Sürekli bal almaya başlayan Uçar, 2 arı alarak annesi için bal üretmeyi denedi. Zamanla arıları çoğalan Uçar 350 kovan arıya ulaştı. Yıllık 2 ton bal ürettiğini belirten Uçar, 29 yaşında annesi için başladığı arıcılık mesleğini büyük bir aşkla sürdürdüğünü söyleyerek, Türkiye'nin her yerine bal gönderdiğini ifade etti.

Her şey doktorun tavsiyesiyle başladı

1997 yılında astım hastası annesini doktora götürdüğünü ve doktorun bal tüket tavsiyesi üzerine hayatının tamamen değiştiğini belirten Uçar, "1997 yılında annem astım hastasıydı. Annemin doktoru anneme bal yemesini tavsiye etti. Arıcılık serüvenim de bu şekilde başladı. Merhum dedemin de karakovanları vardı. Arıyı severdim ama aracılıktan hiç anlamazdım. Anneme doğal bal elde etmek için aracılığa başladım. Daha sonra arılarım çoğaldı. Modern bal üretimine nasıl ayak uydurmak için çalışmalar yaptım. İyi ki de aracılığa başlamışım. 2013 yılından bu yana yurt içinden ve yurt dışında da çeşitli ülkelere ben arı ve arı ürünleri de gönderiyorum" dedi.

"Yıllık 2 ton bal alıyorum"

Uçar, "Yılda iki tona yakın bal alıyorum. 350 kovanım var. 4 istasyona kadar bal üretiminde kuruyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LİDER OLGUN - Güncel
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu

78 kişinin can verdiği otel yangınında istenen cezalar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi
'Kasa' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak

İtirafçı olan İmamoğlu'nun kasasından dava seyrini değiştirecek sözler
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Dolandırıcıların kurbanı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim

Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı

Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.