Doha'da 2027 FIBA Dünya Kupası geri sayımı 300 gün kala başlatıldı

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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na 300 gün kala, başkent Doha'da düzenlenen törenle geri sayım saati başlatıldı.

Katar'ın başkenti Doha'daki Msheireb Downtown bölgesinde gerçekleştirilen geri sayım törenine, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Başkanı Şeyh Saud Ali Al Sani, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yerel organizasyon komitesi yetkilileri, basın mensupları ve basketbol severler katıldı.

Turnuvanın yerel organizasyon komitesinin daveti üzerine Katar'a gelen ve 2026 yılında FIBA Şöhretler Müzesi'ne (Hall of Fame) kabul edilen ilk Türk basketbolcu olan Türkoğlu, törende yaptığı konuşmada, organizasyonun Katar'da düzenlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkoğlu, "Basketbol severler için harika bir turnuva bizi bekliyor. 300 gün sonra başlayacak bu basketbol şölenine biz de milli takımımız ile katılmaktan büyük bir gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin dünya basketbolunun en önemli organizasyonlarından birinde yeniden mücadele edecek olmasının önemine dikkati çeken Türkoğlu, Katar'da düzenlenecek turnuvanın basketbolun bölgedeki gelişimine de katkı sağlayacağını belirtti.

FIBA Başkanı Al Sani ise törende yaptığı konuşmada, Türkoğlu'nu Katar'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın ülke ve bölge basketbolu açısından taşıdığı öneme değindi.

Konuşmaların ardından Katarlı basketbolsever çocuklar, temsili olarak Türkoğlu'nun elinden basketbol topu aldı. Türkoğlu, çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Basketbolseverlerin ilgi gösterdiği etkinlikte, gelecek yıl düzenlenecek organizasyonun hazırlık sürecine ilişkin bilgiler paylaşılırken, Dünya Kupası'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ilk kez gerçekleştirilecek olmasının önemine vurgu yapıldı.

Törenin sonunda Türkoğlu ve FIBA Başkanı Al Sani, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası için hazırlanan geri sayım saatini birlikte başlattı.

Türk basketbolunun önemli isimlerinden olan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu yıl nisan ayında Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Onur Listesi'ne seçilerek bu başarıya ulaşan ilk Türk basketbolcu olmuştu.

2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası

2022 FIFA Dünya Kupası'nın gerçekleştirildiği Katar, bu kez de basketbolun en büyük organizasyonlarından biri olan FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası, organizasyon tarihinde ilk kez Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde gerçekleştirilecek.

27 Ağustos-12 Eylül 2027'de gerçekleştirilecek turnuvada ev sahibi Katar dahil kendi kıtalarındaki elemeleri geçerek turnuvaya katılma hakkı kazanan toplam 32 milli takım mücadele edecek, 92 karşılaşmanın oynanacağı organizasyon 20. kez düzenlenecek.

Müsabakaların başkent Doha'daki 4 farklı salonda düzenlenmesi planlanırken, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Al Janoub Stadyumu'nun da basketbol karşılaşmaları için uygun hale getirilmesi öngörülüyor.

Organizasyon kapsamında karşılaşmalara Lusail Arena, Duhail Arena, Al Attiyah Arena ve Al Janoub Arena ev sahipliği yapacak.

Turnuva, tüm karşılaşmaların tek şehirde düzenlenmesi ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılan bir futbol stadyumunun basketbol salonuna dönüştürülmesi bakımından da bir ilk olacak.

Katar, organizasyonla birlikte basketbolun ülkede ve Körfez bölgesinde yaygınlaştırılmasını, gençlerin spora katılımının artırılmasını ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Başkent Doha'da yer alan salonların basketbolun yanı sıra farklı spor dallarına da ev sahipliği yapabilen çok amaçlı tesisler olarak kullanılması, en dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.

Türkiye, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ilk ülke olmuştu

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Elemelerinde yenilgisiz ilerleyerek 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ilk ülke oldu.

İlk turu 6'da 6 ile lider tamamlayan ay-yıldızlılar, takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda da başarılı performansını sürdürmüştü.

İkinci turda ilk 2 müsabakayı kazanarak elemelerde 8'de 8 yapan ve liderliğini sürdüren milliler, Dünya Kupası biletini almayı başardı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda 6. kez mücadele edecek.

Kaynak: AA