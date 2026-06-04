Doğuş Üniversitesi ile Emlak Konut Gyo'dan İnovasyon Odaklı İş Birliği Protokolü

(İSTANBUL) - Doğuş Üniversitesi, Emlak Konut GYO ile girişimcilik ve inovasyon odaklı bir iş birliği protokolüne imza attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen protokol kapsamında üniversite; sürdürülebilirlik, verimlilik, ConTech, dijital dönüşüm ve girişimcilik alanlarında şekillenen yeni nesil ekosistemin paydaşları arasında yer aldı.

Doğuş Üniversitesi, Emlak Konut GYO ile girişimcilik ve inovasyon odaklı bir iş birliği protokolü imzaladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen protokol; kamu, sektör, teknoloji ve akademiyi aynı platformda buluşturdu.

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ EKOSİSTEMİNDE YER ALDI

Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri, kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin yer aldığı iş birliği ekosisteminde Doğuş Üniversitesi de akademi, teknoloji, sürdürülebilirlik ve sektör entegrasyonu alanlarındaki çalışmalarıyla paydaşlar arasında yer aldı. Üniversitenin bu stratejik platformda yer alması, girişimcilik ve inovasyon odaklı çalışmalarının sektörle buluşması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İnşaat ve gayrimenkul sektöründe dönüşümün hız kazandığı bir dönemde hayata geçirilen protokolün, sürdürülebilir değer üretimine katkı sunması hedefleniyor.

TÖRENE DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ADINA BWI-HUB DİREKTÖRÜ KATILDI

Doğuş Üniversitesi adına toplantı ve protokol törenine, Rektörlüğü temsilen Doğuş Üniversitesi İş Dünyası ve İnovasyon Ofisi BWI-Hub Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Turhan Karakaya katıldı.

Akademi, kamu ve sektör iş birliğiyle hayata geçirilen protokolün, Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon kapasitesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA