Hizan'da Fındık Hasadı Başladı: 450 Ton Rekolte Bekleniyor

ŞENER TOKTAŞ/ORHAN ALCA - Yeşil doğasıyla "Doğu'nun Karadeniz'i" olarak nitelendirilen Bitlis'in Hizan ilçesinde köylerin eğimli yamaçlarında yetiştirilen fındığın hasadı başladı.

İlçenin iklimi ve toprak yapısıyla fındık yetiştiriciliğine elverişli olan Nazar bölgesindeki 7 köy ve 15 mezrada yetiştirilen fındık, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Günün ilk ışıklarıyla fındık bahçelerinin yolunu tutan üreticiler, zorlu hasat mesaisine erken saatlerde başlıyor.

Baston şeklindeki uzun sırıklarla fındık dallarını yere doğru çeken çiftçiler, imece usulü topladıkları fındıkları büyük çuvallara dolduruyor.

Eğimli arazide çuvalları kimi zaman sırtlarında, kimi zaman da katırlarla köylere taşıyan üreticiler, hasadın ardından fındıkları evlerin damlarında kurutuyor.

Elle veya sopalarla çotanaklarından (kabuklu fındık kümesi) ayrıştırılan fındıklar, damlarda birkaç gün bekletildikten sonra tüketime hazır hale getiriliyor.

Dolgunluğu, yüksek yağ oranı, sert kabuğu, tadı ve kendine özgü aromasıyla talep gören Hizan fındığı, başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tüketicilere ulaştırılıyor.

"Fındık, ilçemizin önemli gelir kaynaklarından biri"

Hizan Ziraat Odası Başkanı Erkan Durmaz, AA muhabirine, ilçede fındık hasadının başladığını söyledi.

İlçedeki 7 köy ve 15 mezrada yaklaşık 5 bin dekarlık alanda fındık yetiştirildiğini belirten Durmaz, bu sene yüksek rekolte beklediklerini ifade etti.

Fındığın engebeli arazide yetiştirildiğine dikkati çeken Durmaz, ilçede 400-450 ton rekolte beklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Engebeli arazide yetiştirilen fındığımızın kabuğu sert, yağ oranı ve protein değeri yüksektir. İlçemizde 5 bin dekarda fındık yetiştiren çiftçilerimiz mazot ve gübre desteğinden faydalanmamaktadır. Fındık üreticileri zorlu ve meşakkatli bir hasat sezonuna başladı. Ürün ilçe ekonomisi açısından önemli bir yere sahip. İlçemizin ekonomisinin başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılık olduğu gibi bunların en önemlilerinden biri fındıktır."

Kabuğu sert olan Hizan fındığının oldukça lezzetli olduğunu anlatan Durmaz, "Kabuğu sert olduğu için fındığımız sanayide çok fazla kullanılmamaktadır. Bu bölgede tüketimi daha fazladır. Hediyelik olarak da gönderiliyor." dedi.

"Kuruttuğumuz fındıkları özellikle çevre illere satıyoruz"

Çalışkanlar köyü muhtarı Muhsin Kaya da bölgede yaklaşık 400 ailenin geçimini fındık üretiminden sağladığını ifade etti.

Araziler engebeli olduğu için hasat yaparken zorlandıklarını dile getiren Kaya, "Bazı köylüler topladıkları fındıkları atla, kimisi de sırtında taşıyarak eve götürüyor. Kabuklarından ayıklayarak damlarda kuruttuğumuz fındıkları özellikle çevre illere satıyoruz. Arazilerimiz engebeli olduğu için çok zorluğu var. Gelir kaynağımız olduğu için zorluklara katlanıyoruz. Suladığımız için sadece biraz kabuğu kalın oluyor. Fındıklarımızı tüccarlar gelip alıyor. Hizan'da esnafımıza, Bitlis, Muş, Van'a, Diyarbakır'a ve Siirt'e satıyoruz." diye konuştu.

Fındık üreticisi Maşallah Kaya ise "Fındık toplamak çok zor. Ağaçlar kalın olduğu için zorla indiriyoruz. Hava sıcak ve fındık bahçesinde toz var. Bahçelerimiz eğimli olduğundan fındıkları toplarken de zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA