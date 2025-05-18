Doğu Karadeniz'de Besicilerin Yayla Göçü Başladı

Doğu Karadeniz'de Besicilerin Yayla Göçü Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde besiciler, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Salmankaş Yaylası'na doğru 5 günlük zorlu yolculuklarına başladı. Yöre halkı, hayvanlarını harmanlayarak göç için hazırlıklarını tamamladı.

Doğu Karadeniz'de besicilerin havaların ısınmaya başlamasıyla yaylalara göçü devam ediyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Derecik Mahallesi'nde yaşayan Bekir Çabuk ile oğlu Muharrem Çabuk'un da Salmankaş Yaylası'na doğru 5 günlük zorlu yolculuğu başladı.

Mahallede düzenlenen küçük çaplı şenlikle başlayan göçte, yöre halkı ve diğer küçükbaş hayvan besicileri bir araya gelerek, hayvanlarını harmanladı.

Burada bir gece konaklayan besiciler, günün ilk ışıklarıyla "Bismillah" diyerek, yolculuğa başladı.

Muharrem Çabuk, Salmankaş Yaylası'na ulaşmak için yola çıktıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaylaya çıkan tüm arkadaşlarımın, dostlarımın yolları açık olsun. Rabbim kimsenin hayvanına zarar ziyan vermesin. Yaylamız hayırlı, bereketli olsun. Her sene olduğu gibi bu yıl da dostça, kardeşçe yola çıktık. Salmankaş'a kavuşmak için heyecanlıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ertuğrul Baştan - Güncel
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

Yeni düzenlemeyi duyurdu! Bunu yapana 180 bin TL ceza yazılacak
Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu

Eurovision'da kazanan belli oldu! Finale İsrail protestosu damga vurdu
Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan

İsrail'e 12 tam puan veren ülkeye Türk kullanıcılardan tepki yağıyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
İş yeri sahibi 'Bir şey olmaz' dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi

Patron "Bir şey olmaz" dedi, işçi 2.5 tonluk aracın altında can verdi
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Dolandırıcıların kurbanı oldu
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra döndü

Arka Sokaklar'ın psikopat karakteri geri döndü
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.