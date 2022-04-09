Doğu Karadeniz'de 90 dere üzerinde taşkın erken uyarı sistemi kuruldu

GİRESUN (AA) - Doğu Karadeniz'de yukarı havzalardan gelebilecek taşkınların erken tespiti amacıyla 90 derenin üzerine, "Radar sensörlü seviye gözlem istasyonu" kuruldu.

Yomra ilçesine bağlı Kömürcü Mahallesi'nden geçen Yomra Deresi üzerindeki köprüdeki "Radar sensörlü seviye gözlem istasyonu"nun bulunduğu bölgede inceleme yapan DSİ 22. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'in, Türkiye'nin en çok yağış alan ve taşkın potansiyeli en yüksek bölgesi olduğunu söyledi.

Taşkınlarla mücadelede, yukarı havzadaki su seviyesinin yükselmesinin tespitinin hayati önem taşıdığını belirten Kılıçaslan, bunun için de radar sensörü ile çalışan erken uyarı sisteminin devreye alındığını ifade etti.

Kılıçaslan, DSİ olarak bu sistemle, vatandaşların can ve mal kaybını önleyebilmek adına yukarı havzadan gelebilecek taşkınların erken tespitini amaçladıklarını vurgulayarak, "Radar sensöründen su seviyesi tespiti yapılarak ilgili birimlerimize SMS yoluyla geliyor. Sistemin üzerindeki kamera ile görüntüler anlık olarak alınıyor ve riskli bir durum varsa yerleşim yerindeki yerel yöneticilere, vatandaşlara burada tehlike olduğu SMS yoluyla ve diğer duyuru sistemleriyle bildiriliyor." dedi.

Rize ve Giresun'da 35 istasyon daha kurulacak

Sistemi, özellikle Doğu Karadeniz'in riskli gördükleri 125 noktada kurmaya başladıklarının altını çizen Kılıçaslan, "Şu an itibarıyla 90 istasyon kurduk, nisan ayı sonu itibarıyla da 125 istasyon kurma çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Bu istasyonları kurduktan sonra da gerekli testlerimizi yapacağız. Bu testler neticesinde de ilgili birimlere sistemi entegre ederek, verimli şekilde çalışmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Cengiz Han Kılıçaslan, planlandığı üzere Trabzon'da 34, Gümüşhane'de 5, Bayburt'ta ise 2 dere üzerinde radar sensörlü seviye gözlem istasyonu kurulduğunu belirtti.

Rize'de planlanan 35 istasyondan 26'sının, Giresun'da da 49 istasyondan 23'ünün dereler üzerinde kurulduğunu dile getiren Kılıçaslan, Rize'de 9, Giresun'da ise 26 olmak üzere toplam 35 istasyonun ise kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Kılıçaslan, geçmiş yıllardan beri bölgede 110 derede taşkın tehlike alanı belirlendiğini anımsatarak, "Riskli olan bölgeleri biliyoruz ancak vatandaşlarımız burada yaşamaya devam ediyor, zaten yaşam noktaları. Biz de derelerin yukarı havzasında bu tedbirleri alarak, o riskli bölgelere daha erken bir uyarı yapabilmeyi, tedbir almayı amaçladık." değerlendirmesini yaptı.

Bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine de dikkati çeken Kılıçaslan, vatandaşlara, ilgili kurumların uyarılarını dikkate almaları, en azından kar erimelerinin yoğunlaştığı, yağışların fazla olduğu dönemlerde dere yataklarından uzaklaşmaları uyarısında bulundu.