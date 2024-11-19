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Doğru Yol Partisi Lideri Cenk Küpeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ziyaret Etti

Doğru Yol Partisi Lideri Cenk Küpeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ziyaret Etti
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Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret ederek, yerel seçimlerdeki başarılı sonuçlar için tebrik etti ve erken seçim çağrısını desteklediğini açıkladı.

(ANKARA ) - Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Ziyarete ilişkin paylaşımda bulunan Küpeli, "Son yerel seçimlerde gösterilen başarılı sonuçlardan dolayı kendilerini tebrik ettik. Sayın Genel Başkanın, erken seçim çağrısını sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Küpeli, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile TBMM'de bir araya geldik. Son yerel seçimlerde gösterilen başarılı sonuçlardan dolayı kendilerini tebrik ettik. Sayın Genel Başkanın, 'erken seçim' çağrısını sonuna kadar destekliyoruz. Önceki Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davada da kendilerinin yanında olduğumuzu belirttik. Bu vesileyle nazik misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA / Güncel
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