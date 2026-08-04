Malatya'da Kayısı Hasadı Sürüyor: Üreticiler Fiyat Artışı Bekliyor
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayısı hasadı devam ediyor. Mevsimlik işçilerle çalışan üretici Ekrem Doğan, bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle az ürün aldıklarını, işçi maliyetlerinin arttığını ve kuru kayısı fiyatlarının yükselmesini talep ettiklerini belirtti.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayısı hasadı devam ediyor.
İlçede mevsimlik işçi yardımıyla ağaçlardaki kayısıları hasat eden üreticiler bir taraftan da çekirdekleri kayısılardan ayırmak için mesai harcıyor.
Kayısı üreticisi Ekrem Doğan, bu yıl mevsim şartları dolasıyla ağaçlardan az ürün aldıklarını belirtti.
Kayısı hasadına devam ettiklerini aktaran Doğan, "1200 ağacım var. Gerek il dışından gerekse il içinden, gelen işçilerimizle çalışmalara devam ediyoruz." dedi.
Doğan, bu yıl işçi maliyetlerinin de arttığını ve kuru kayısı fiyatlarının artmasını talep ettiklerini ifade etti.