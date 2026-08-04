Malatya'da Kayısı Hasadı Sürüyor: Üreticiler Fiyat Artışı Bekliyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayısı hasadı devam ediyor.

İlçede mevsimlik işçi yardımıyla ağaçlardaki kayısıları hasat eden üreticiler bir taraftan da çekirdekleri kayısılardan ayırmak için mesai harcıyor.

Kayısı üreticisi Ekrem Doğan, bu yıl mevsim şartları dolasıyla ağaçlardan az ürün aldıklarını belirtti.

Kayısı hasadına devam ettiklerini aktaran Doğan, "1200 ağacım var. Gerek il dışından gerekse il içinden, gelen işçilerimizle çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Doğan, bu yıl işçi maliyetlerinin de arttığını ve kuru kayısı fiyatlarının artmasını talep ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA