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Doğanşehir'de Çocuklar İçin Portatif Yüzme Havuzu Hizmete Alındı

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Doğanşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında çocuklara yüzme öğretmek amacıyla portatif yüzme havuzunu hizmete aldı. İlk etapta 7-14 yaş arası öğrencilere eğitim verilen havuzda 100 öğrenci yer alıyor.

Doğanşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, çocuklar için portatif yüzme havuzunu hizmete aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yüzme öğrenmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 7-14 yaş arası çocuk ve gençlerin katılabildiği kurslarla, katılımcılara yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

Doğanşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şen, projeyle Doğanşehir ilçesinde portatif havuzda eğitim vermenin sevinci içerisinde olduklarını belirterek, "İlk etapta 7-14 yaş arası öğrencilerimize kursumuzu açtık. Gençlerimiz spordan geri kalmasınlar diye elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Şen, havuzda 100 öğrencinin eğitim aldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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