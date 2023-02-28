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BOTAŞ mart tarifesini belirledi! Sanayide kullanılan doğal gaza indirim geldi

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BOTAŞ, mart ayı itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime gidildiğini açıkladı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Doğal gazda martta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

YENİ FİYAT TARİFESİ

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı 1.000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1.000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 11 bin 850 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1.000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak açıklandı. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Ekonomi Güncel Haberler

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