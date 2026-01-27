Haberler

"Doğaçlamadan Stratejiye: Bağımsız Medyanın Geleceği" Başlıklı Rapor Yayımlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sarphan Uzunoğlu ile  araştırma görevlisi  Saba Çevik tarafından hazırlanan ve NewsLab Türkiye’nin sektör araştırmaları kapsamında "Doğaçlamadan Stratejiye: Bağımsız Medyanın Geleceği" başlıklı rapor yayımlandı. Raporda, bağımsız medyanın güçlenebilmesi için; gelir çeşitliliğinin stratejik yönetiminin, uzun soluklu okur ilişkilerinin, alternatif dağıtım kanallarının ve kurumsal kapasiteyi önceliklendiren finansman modellerinin, kritik olduğu ifade edildi.

(İZMİR) - İzmir Ekonomi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sarphan Uzunoğlu ile  araştırma görevlisi  Saba Çevik tarafından hazırlanan ve NewsLab Türkiye'nin sektör araştırmaları kapsamında "Doğaçlamadan Stratejiye: Bağımsız Medyanın Geleceği" başlıklı rapor yayımlandı. Raporda, bağımsız medyanın güçlenebilmesi için; gelir çeşitliliğinin stratejik yönetiminin, uzun soluklu okur ilişkilerinin, alternatif dağıtım kanallarının ve kurumsal kapasiteyi önceliklendiren finansman modellerinin, kritik olduğu ifade edildi.

Araştırmada, Türkiye'de bağımsız medyanın ekonomik kırılganlığının siyasal ve yapısal faktörlerle iç içe geçtiği de vurgulandı. Raporda reklam gelirlerinin büyük ölçüde iktidara yakın medya gruplarında yoğunlaştığına dikkat çekilirken, kamu ilanlarının ise eleştirel yayıncılığı sınırlayan bir dağıtım mekanizması üzerinden işletildiği ifade edildi.

Türkiye'de bağımsız medyanın karşı karşıya olduğu "yapısal sorunları" somutlaştırmak amacıyla üç medya kuruluşunu vaka çalışması olarak ele alan raporda, Medyascope, Fayn ve Gazete Duvar incelendi. İncelemede şu ifadeler yer aldı:

"Medyascope, bağışlar, okur gelirleri ve platform kazançlarını bir arada kullanan çoklu finansman modeliyle raporda görece dayanıklı bir örnek olarak öne çıkıyor. Deneme-yanılma yoluyla geliştirilen bu model, zamanla kurumsal bir stratejiye dönüşmüş durumda.

Raporda, yerel sivil toplum kuruluşları ve medya destek örgütleri için hukuk, teknoloji, veri analizi ve iş geliştirme alanlarında ortak altyapılar oluşturulmasının da büyük önem taşıdığının altı çizildi.

Uzunoğlu ve Çevik, bağımsız medyanın sürdürülebilir şekilde güçlenebilmesi için "esnek, çok yıllı ve kurumsal kapasiteyi önceliklendiren finansman modellerine" ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Özbek kadının vahşice katledildiği olayda yeni görüntüler! Taksiye böyle binmişler

Taksici bilse aracına almazdı! Vahşette yeni görüntüler
Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu

Film gibi olay! Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu