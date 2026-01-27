"Doğaçlamadan Stratejiye: Bağımsız Medyanın Geleceği" Başlıklı Rapor Yayımlandı

Raporda yer alan değerlendirmelere göre, çalışmanın çıkış noktasını, medya sürdürülebilirliğine ilişkin yerleşik ölçütlerin, baskı ve belirsizliğin yüksek olduğu ülkelerde sınırlı bir açıklayıcılığa sahip olması oluşturuyor. Uzunoğlu, araştırmanın amacının bağımsız medyayı ideal ve evrensel modeller üzerinden değerlendirmekten ziyade, gazetecilerin mevcut koşullar altında nasıl ayakta kalabildiğini ortaya koymak olduğunu belirtiyor.

Uzunoğlu'na göre, Türkiye'de bağımsız medya açısından temel mesele, artık "iyi bir iş modeli" kurmaktan çok, siyasal baskı, ekonomik kırılganlık ve platform bağımlılığı arasında editoryal bütünlüğü ve kurumsal sürekliliği koruyabilmek. Bu çerçevede rapor, sürdürülebilirliği yalnızca finansal performans üzerinden değil; etik tutarlılık, kurumsal öğrenme ve okurla kurulan ilişkinin niteliğiyle birlikte ele alıyor. Söz konusu yaklaşım, bağımsız gazeteciliği bir başarı ya da başarısızlık hikayesi olarak değil, kırılgan ancak yaratıcı bir direnç alanı olarak değerlendirmeyi mümkün kılıyor.

"Bağımsız medya, kamusal görünürlük ile kurumsal sürdürülebilirlik arasında hassas denge kurmaya çalışıyor"