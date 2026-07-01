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Bakan Kurum'dan DOA sistemine ilişkin videolu paylaşım

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminin bugün itibarıyla Türkiye geneline yayıldığını duyurdu. Vatandaşlar, QR kod okutarak plastik, cam ve alüminyum ambalajları iade edip dijital cüzdanlarında biriken parayı nakit çekebilecek veya alışverişte kullanabilecek. Teşvik bedeli 0,25 TL'den 1 TL'ye yükseltildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün itibarıyla Türkiye geneline yayılacak Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminin kullanımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum'un, NSosyal hesabından,"DOA Makineleri nasıl kullanılacak? İşte adım adım tüm detaylar" mesajıyla paylaştığı videolu paylaşımda, DOA dijital uygulamasını vatandaşların cep telefonlarına yüklemesi gerektiği belirtildi.

Paylaşımda, DOA logosu olan plastik ve cam şişeler ile alüminyum ambalajların çöp yerine bu sisteme entegre makinelere QR kod okutulduktan sonra iade edileceği aktarıldı.

Bu sayede hem ambalajların yeniden ham madde olarak kullanılacağı, hem de vatandaşların dijital cüzdanlarında paralarını biriktirebileceği vurgulanan paylaşımda, vatandaşların biriken tutarı ATM'lerden nakit olarak çekebileceği veya alışverişlerinde kullanabileceği bildirildi.

DOA Sistemi

Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA sistemi, içecek ambalajlarının çöpe atılmadan toplanarak geri dönüşüm zincirine dahil edilmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor.

Geçen yıl şubat ayında pilot uygulama olarak Sakarya'da başlatılan ve Temmuz 2025 itibarıyla "7 Bölge 7 İl" sloganıyla yaygınlaştırılan DOA sistemi kapsamında vatandaşlara iade edilen depozitolu ambalajlar için 0,25 TL teşvik bedeli ödeniyordu.

Sistem, bugün itibarıyla Türkiye geneline yayıldı ve ambalaj teşvik bedeli 1 TL'ye yükseltildi.

DOA'nın 81 ile yayılmasıyla yılda 25 milyar içecek ambalajı toplanacağı ve ekonomiye yıllık 30 milyar TL katkı sağlanacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
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